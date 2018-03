Sevilla vence fora e tira o Manchester United da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sevilla garantiu nesta terça-feira sua vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2017/2018. Jogando no estádio Old Trafford, na Inglaterra, o time espanhol avançou com uma vitória por 2 a 1. No primeiro jogo, na Espanha, as equipes haviam empatado por 0 a 0. O grande nome do jogo foi Wissan Ben Yedder, atacante francês. O camisa 9 deixou o banco de reservas no segundo tempo e, em menos de cinco minutos, marcou os dois gols da partida em Manchester. Nas quartas de final, o Sevilla enfrentará um adversário a ser definido em sorteio, que será realizado em 16 de março. Os jogos das quartas acontecem entre 3 e 11 de abril. No primeiro tempo, o Manchester United chegou a ameaçar. Aos 2 min, Alexis Sánchez recebeu de Romelu Lukaku e bateu por cima. O belga ainda teve boa chance aos 20 min, pressionando o recuo de bola do Sevilla para o goleiro Sergio Rico –o camisa 1, porém, conseguiu se livrar da bola. Em boa oportunidade aos 38 min, Marouane Fellaini tabelou com Sánchez e finalizou, parando de novo na defesa do goleiro Sergio Rico. Mesmo fora de seus domínios, o Sevilla não se intimidou e buscou o resultado com boas chances na primeira etapa. Aos 9 min, Joaquín Correa desviou a cobrança de falta de Ever Banega e mandou por cima do gol. Mais tarde, aos 14 min, Luis Muriel aproveitou o vacilo de Eric Bailly na defesa e também tentou, mandando igualmente para fora. Frente aos espaços dados pelo Manchester na marcação, Muriel teve nova oportunidade aos 28 min, em chute cruzado que passou perigosamente à esquerda de David Gea. Seis minutos depois, o próprio colombiano recebeu a bola na área e cortou a marcação, mas chutou fraco e facilitou para De Gea. No segundo tempo, José Mourinho tentou dar mais mobilidade ao setor ofensivo ao colocar Paul Pogba na vaga de Marouane Fellaini. Ainda assim, os dois times demoraram a criar. Na primeira boa chance, aos 20 min, Marcus Rashford sofreu falta pela esquerda, bateu e mandou para fora. O Sevilla também tentou mudanças: aos 28 min frente à queda de rendimento na etapa final, Luis Muriel deu lugar a Ben Yedder. E não é que a troca deu certo? Logo aos 29 min, o francês recebeu o passe em profundidade, limpou a marcação e bateu no canto do goleiro De Gea. Mais tarde, aos 33 min, o próprio Ben Yedder decidiu o confronto. Após levantamento na área pela esquerda, o camisa 9 cabeceou na segunda trave; De Gea tentou fazer a defesa, mas se enrolou com a bola e só conseguiu espalmar depois que a bola já tinha passado pela linha: 2 a 0. Aos 40 min, Romelu Lukaku aproveitou o cruzamento pela esquerda e, mesmo agarrado pela camisa, conseguiu escorar para marcar o gol do Manchester United na partida. No entanto, o time da casa não conseguiu chegar ao empate e acabou eliminado com a derrota em casa. MANCHESTER UNITED De Gea; Antonio Valencia (Juan Mata), Bailly, Smailling, Ashley Young; Fellaini (Paul Pogba), Matic, Lingard (Martial); Rashford, Alexis Sánchez, Lukaku. T.: José Mourinho SEVILLA Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Sarabia, Vázquez (Guido Pizarro), Correa; Luis Muriel (Wissan Ben Yedder). T.: Vincenzo Montella Estádio: Old Trafford (ING) Juiz: Danny Makkelie (HOL) Cartões amarelos: Ever Banega, Wissan Ben Yedder, Joaquin Correa, Pablo Sarabia (Sevilla); Marcus Rashford (United) Gols: Wissan Ben Yedder, aos 29min e aos 33min do segundo tempo (Sevilla); Lukaku, aos 40min do segundo tempo (United)