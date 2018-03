Folha recebe sete prêmios de associação de design

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo recebeu sete distinções de excelência na 39ª edição do prêmio da SND (Society for News Design), principal entidade de jornalismo visual e design de notícias do mundo. Foram entregues 1.032 prêmios ao todo, divulgados na semana passada. O especial "Sebastião Salgado na Amazônia", publicado em dezembro passado, recebeu duas distinções, nas categorias Conteúdos Especiais Sem Anúncios e Combinação de Especial Impresso e Digital. A Ilustríssima também foi lembrada duas vezes. A primeira, na categoria Design de Opinião, com a capa da edição de 12 de março de 2017 -uma foto do espetáculo de dança "Para que o Céu Não Caia", de Lia Rodrigues; o caderno destacava na capa reportagem sobre a trajetória da coreógrafa e uma entrevista com o bailarino Ismael Ivo. Depois, em Portfólio Individual, com trabalhos do designer Alex Kidd. Duas outras distinções para o jornal foram dadas para o design de reportagens na versão impressa: "Sete das 12 arenas da Copa não estão prontas", publicada em caderno sobre o sorteio das chaves do Mundial, em 2 de dezembro de 2017; e "Corrida contra o tempo", que, em 3 de abril de 2017, detalhou mudanças propostas pela reforma da Previdência. Além desses conteúdos, o ensaio "Álbum de Figurinhas", publicado na edição de aniversário de nove anos da revista Serafina foi premiado. Nele, artistas brasileiros como Liniker, Bárbara Paz, Elba Ramalho, Daniel de Oliveira e Taís Araújo reinterpretaram capas de discos estrangeiros. No Brasil, também foram premiados na 39ª edição do SND os jornais Estado de Minas, O Dia e Extra e as revistas Saúde e Galileu.