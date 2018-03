Roma bate Shakhtar e se classifica para as quartas da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Shakhtar encaminhava sua classificação na Liga dos Campeões pelo bom desempenho de seu sistema defensivo, mas a Roma conseguiu superar o time ucraniano na base da técnica. A equipe italiana bateu os ucranianos por 1 a 0, nesta terça-feira (13), no Estádio Olímpico, na partida de volta das oitavas de final. Edin Dzeko fez o gol que garantiu a vitória e a vaga da equipe giallorossa nas quartas de final. Apesar de ter perdido do jogo de ida por 2 a 1, a Roma avançou no torneio continental pela vantagem do gol fora de casa. Classificado, o time italiano agora aguarda seu rival na próxima fase, que será definido em sorteio a ser realizado no dia 16 de março. Os jogos de ida das quartas da Liga dos Campeões acontecem nos dias 3 e 4 de abril. Já os confrontos de volta estão marcados para os dias 10 e 11. Depois de cinco minutos iniciais tentando pressionar os adversários, a Roma foi sendo encurralada aos poucos pelo Shakhtar, que acertou a marcação ainda no campo de ataque e dificultou a saída de bola dos anfitriões. Precisando da vitória, a Roma passou a forçar as chegadas, adiantando sua linha defensiva para o campo dos ucranianos. O zagueiro Fazio chegou a atuar praticamente como um 'ponta esquerda' entre os 15 e 20 minutos de jogo. Mas nem isso foi capaz de tirar o zero do placar na primeira etapa. Enquanto a Roma pecava pelo nervosismo e errava lançamentos, o Shakhtar não conseguia concluir os seus contra-ataques pelo excesso de individualidade de alguns jogadores. A melhor chance da partida veio aos 27 minutos. Taison ajeitou a bola e chutou de fora de área, mas o tiro passou por cima do gol de Alisson. A etapa final começou de maneira bastante semelhante, mas a Roma conseguiu "quebrar" a parede ucraniana na precisão técnica aos 7 minutos. Depois de receber um passe curto de Kolarov, Strootman percebeu a movimentação de Dzeko e deu um inesperado lançamento de primeira. O bósnio ajeitou a bola e sem marcação, abriu o placar ao chutar a bola no meio das pernas de Pyatov. A vantagem da Roma fez com que o nervosismo mudasse totalmente de lado. Precisando de ao menos um gol para se classificar com um empate, o Shakhtar partiu para cima, mas incomodou pouco o goleiro Alisson pela boa atuação dos defensores giallorossos. A situação ucraniana piorou ainda mais aos 33 minutos do segundo tempo. Exposto e nervoso, o Shakhtar foi para cima e deixou a Roma a defesa suscetível a contra-ataques. Em um destes, o zagueiro Ordets levou cartão vermelho direto após puxão em Dzeko. O momento de mais tensão na partida ocorreu um minuto depois. Jogadores da Roma foram tirar satisfação com os ucranianos após atletas do Shakhtar empurraram um gandula no Olímpico de Roma. Após trocas de empurrão, o argentino Facundo Ferreyra tomou cartão amarelo. Mesmo com um a menos, o técnico Paulo Fonseca não teve medo de arriscar e colocou o time para cima. No entanto, nem as entradas dos brasileiros Alan Patrick e Dentinho fizeram o Shakhtar conseguir um empate fora de casa. A melhor chance veio com o jogador ex-Santos, Palmeiras e Flamengo, mas seu chute parou na barreira romanista. ROMA Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggloan; Ünder (Gerson), Perotti, Dzeko. T.: Eusebio Di Francesco Shakhtar Donetsk Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko (Alan Patrick), Fred, Marlos (Dentinho), Taison, Bernard; Ferreyra (El Shaarawy). T.: Paulo Fonseca Estádio: Olímpico, em Roma (ITA) Juiz: Alberto Undiano Mallenco (ESP) Cartões amarelos: Florenzi e Manolas (Roma); Stepanenko, Fred e Ferreyra (Shakhtar) Cartão vermelho: Ordets (Shakhtar) Gols: Dzeko, aos 7 minutos do segundo tempo