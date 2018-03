Estilo no acabamento

O cimento queimado no revestimento do piso e a iluminação aparente preta reforçam o conceito industrial do projeto (foto: Marcelo Stammer)

Carro chefe nos principais empreendimentos modernos de Nova Iorque e tendência que abraça o mundo com muito estilo e personalidade, o uso de cimento queimado em projetos garante inovação para ambientes jovens e de proposta descolada. Imprime funcionalidade e praticidade em um cenário cosmopolita que remete imediatamente o pensamento às grandes metrópoles agitadas. O uso desse material realça a ideia tecnológica, orgânica e principalmente versátil que se exige nos dias atuais. Seja em espaços residenciais ou comerciais, essa estrutura se encaixa perfeitamente em ambas as propostas. Veja abaixo algumas fotos de um ambiente corporativo em que o cimento queimado é destaque, combinando com parede de tijolos aparentes e outros recursos de ambientação. Quem assina o projeto são os arquitetos Marcia Campetti e Tiago Campetti.

Marcelo Stammer

O cimento queimado contrasta com o verde das plantas

Andreia Bertoncelli

A arquiteta Josiane Madalosso, a gestora de relacionamento da Formighieri Móveis Sob Medida Thassiana Formighieri e a designer Luciana Baggio

Cozinhas práticas e funcionais

A Formighieri Móveis Sob Medida realizou uma palestra exclusiva para um grupo de arquiteto, designers, decoradores e engenheiros sobre cozinhas inteligentes. O diretor da marca Blum, Renato Viehmann, palestrou sobre o Dynamic Space, mostrando como construir cozinhas práticas sem perder o estilo. O evento aconteceu na Formighieri Móveis Sob Medida, e os convidados conferiram de perto o showroom com todos os diferenciais da marca.

Valterci Santos

Os participantes do primeiro evento do circuito

Circuito de palestras

A Impermix, em parceria com a Suvinil, promove durante todo o mês de março o circuito “Vamos Decorar”, com palestras para arquitetos, designers, engenheiros e estudantes de arquitetura. Os eventos irão abordar os temas: fachadas, interiores, banheiros e efeitos decorativos.