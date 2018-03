Claudio Lins, (vice-campeão do programa Popstar, da TV Globo, e com mais de 10 musicais no currículo espetáculo (foto: Fotos: Caio Gallucci)

Os acordes do violão da bossa nova são inconfundíveis. Um dos movimentos mais influentes da música popular brasileira, que revelou grandes nomes, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto, dá o ritmo ao musical ‘O musical da Bossa Nova’, que entra em cartaz em Curitiba, nos dias 16 de março, às 21 horas, e 17 de março, às 17h30 e 21 horas, no Guairinha. Apresentado pela Bradesco Seguros, a montagem tem narrações e imagens que representam toda a história da Bossa Nova e a sua importância para a nossa música.

Claudio Lins (vice-campeão do programa Popstar, da TV Globo, e com mais de 10 musicais no currículo), Marcelo Varzea (‘Cazuza para Sempre’ e ‘Lei do Amor’), Nicola Lama (ator italiano, que atuou em ‘Nine, um musical Felliano’), Andrea Marquee (‘Hair’, ‘Rent’ e ‘Cats’), Ariane Souza (‘Show em Simonal’), Eduarda Fadini (aclamada como Beth Carvalho em ‘Andança, o musical’), Jullie (‘Chacrinha, O Musical’), Stephanie Serrat (Beth Carvalho em ‘Andança, O Musical’), Tadeu Freitas e Juliana Marins, que traçam uma trajetória da Bossa Nova.

O musical é dividido em quatro partes: na primeira são abordadas as histórias e curiosidades sobre o nome ‘Bossa Nova’; na segunda a origem do estilo musical, as influências do passado e como o cenário musical brasileiro propiciou o surgimento do movimento; o terceiro bloco trata dos costumes dos artistas da época e os locais onde se reuniam para criar; e o último mostra como a Bossa Nova ganhou o mundo. Durante noventa minutos, os artistas interpretam composições que ficaram na memória afetiva de toda uma geração, como ‘Samba de uma nota só’ (Tom Jobim e Newton Mendonça), ‘Ela é carioca’ (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), ‘Samba da minha terra’ (Dorival Caymmi), ‘O Barquinho’ (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli), ‘Chega de saudade’ (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), ‘Minha namorada’ (Carlos Lyra e Vinícius de Moraes), ‘Garota de Ipanema’ (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), ‘Samba de Verão’ (Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle), ‘Mas que nada’ (Jorge Ben), entre outras.

Sobre a equipe criativa – Quem assina a direção é Sergio Módena, que dirigiu o elogiado ‘Ricardo III’, ‘A arte da comédia’, do Eduardo Di Filippo, a trilogia musical para crianças e adultos ‘Sambinha, Bossa Novinha e Forró Miudinho’, de Ana Velloso, entre outros. O texto é de Módena, ao lado do jornalista e pesquisador musical Rodrigo Faour. Segundo o diretor, a ideia era fazer um show sobre a Bossa Nova que fosse cênico e que contasse a história desse gênero tão brasileiro. “Gosto desse formato bastante informal, em que os cantores são, antes de tudo, contadores de histórias. A Bossa Nova é um estilo livre, descontraído e leve. E são esses aspectos que dão o tom do espetáculo. A direção musical é de Delia Fischer.

Serviço

O musical da Bossa Nova

Data: 16 e 17 de março (sexta-feira e sábado).

Local: Guairinha | Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Horário: Sexta (16/03) às 21 horas. Sábado (17/03), às 17h30 e 21 horas.

Ingressos: Balcão R$ 50 e plateia R$ 90.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

São beneficiados com meia-entrada também portadores do Cartão Fidelidade Disk Ingressos.

Não está acrescido o valor referente à taxa de administração do Disk Ingressos.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro e pelo portal www.diskingressos.com.br.

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (verificar parcelamento com a Disk Ingressos)

Classificação: Livre.

Realização: EMFOCO Produções Artísticas e Aventura Entretenimento.

Informações: (41) 3315-0808

