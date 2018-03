Objetivo a formação de novas plateias, além de mostrar a versatilidade dos músicos (foto: Jaelson Lucas / ANPr)

A Orquestra Sinfônica do Paraná estreia novo projeto “Música de Câmara” hoje às 20h30, no auditório Salvador de Ferrante, Guairinha. Idealizado pelo maestro titular Stefan Geiger a iniciativa tem como objetivo a formação de novas plateias, além de mostrar a versatilidade dos músicos.

Esse concerto vai apresentar duas importantes obras: “Till Eulenspiegel, Einmal Anders, Op. 28”, de Richard Strauss, com arranjo de Franz Hasenöhrl para violino, clarinete, trompa, fagote e contrabaixo e “Sexteto de cordas n° 2, Op. 36”, de Johannes Brahms.

Serão 11 músicos no palco: Angelo Martins da Silva, Aline Pascutti e Fernanda Boaventura (violinistas); Jairo Wilkens (clarinetista); Augusto Rodrigues de Andrade (contrabaixo); Sandra Vieira Ribeiro (fagote); André Vieira Rocha (trompista); Carlos Eduardo e Márcio Rodrigues (violonistas) e Raúl Andueza e Tácio Vieira (violoncelistas).

“O Guairinha é um dos mais importantes espaço da cena teatral do país. Além da bela acústica, as características do auditório aproximam ainda mais a plateia do público. Fazer estes espetáculos nas quartas-feiras será um desafio e ao mesmo tempo inspirador para os excelente músicos da nossa Orquestra. Esperamos que o público aprecie a boa música deste novo e instigante projeto da Orquestra Sinfônica do Paraná”, diz Cleverson Cavalheiro, Diretor Artístico do Teatro Guaíra.

Música de Câmara – são composições criadas para pequenos grupos de músicos, instrumentistas ou cantores, que podem se apresentar em espaços reduzidos. As partituras geralmente são inscritas individualmente para cada instrumento ou voz. Também estão inlcuídas nessa categoria as composições para instrumentos solos e que podem ser quartetos (de cordas), quintetos, trio. Normalmente nessas formações a regência de um maestro é dispensável. Além de Strauss e Brahms, outros grandes compositores como Mozart, Beethoven, Haydn e brasileiros como Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno escreveram música de câmara.



Serviço

Série Música de Câmara

Dia: 14 de março às 20h30

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Classificação: 7 anos

Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia entrada)