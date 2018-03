Planejamento é a palavra para sucesso da Teledramaturgia da Globo

Em várias oportunidades aqui foi destacado o modelo de trabalho adotado pela Teledramaturgia da Globo, após a chegada de Silvio de Abreu. Hoje, constata-se, o que já era bom, ficou ainda melhor. Profundo conhecedor da área, até por estar metido nisso desde os tempos da Tupi, ele conseguiu impor um planejamento sério para todas as faixas de horário. De ‘Malhação” até as superséries, tudo passou a ser organizado, com antecedência de 3 até 4 anos, possibilitando a todos trabalhar com uma segurança que não existia e diminuir drasticamente os custos de produção. Os resultados, todos muito bons e sem sustos em horário nenhum, são só simples consequência. O verso do inverso é a Record. Lá, parece, a palavra ordem não existe. Com “Jesus” para estrear, ninguém sabe até agora quando terão início as gravações. Se ‘Topíssima’ irá substituir a reprise de ‘Os Dez Mandamentos’ é outro caso do “só acredito vendo”. Pode dar certo assim? Claro que não. E o pior é que não aprende.

Festa e cobertura

Sandra Annenberg já tem todo seu roteiro traçado para a cobertura da Copa da Rússia. Embarque marcado para o dia seguinte ao seu aniversário de 50 anos, em 5 de junho.

Boas mãos

O ‘Hoje’, assim como o ‘Jornal Nacional’, vai funcionar no um por um durante todo o período do mundial. Enquanto a Sandra estiver por lá, Dony De Nuccio vai tocar os trabalhos por aqui.

Improcedente

Na segunda-feira circularam rumores na Bandeirantes, apontando a editora-executiva Tatiana Saad para o cargo de diretora de esportes, em substituição a Humberto Candil. A própria emissora faz questão de informar que ainda não existe ninguém fechado para assumir esse cargo. O assunto está em avaliação.

Últimos dias

Depois de Flávio Tolezani e Sandra Corvoleni, entre outros, também chegou para Bárbara Paz a hora do adeus em ‘O Outro Lado do Paraíso’. Jô, mau daquele jeito, vai e vai de vez, não sem antes se recusar a ajudar Adriana (Julia Dalavia), como doadora compatível.

Novos desafios

Fabio Danesi, Camila Raffanti e Alexandre Soares Silva, os roteiristas da Mixer Films que escreveram ‘O Negócio’(HBO) e ‘Rio Heroes’(Fox), agora estão envolvidos no projeto de um longa para Globo Filmes. Gênero comédia dramática, que terá direção de Michel Tikhomiroff.

A vez delas

Depois do FOX Sports e ESPN, o Esporte Interativo também está em busca de uma narradora de futebol. Sem ainda um nome definido, a procura está em curso.

Vale dizer

Narradoras esportivas, pelo menos em São Paulo, não chegam a ser nenhuma novidade. Lá atrás, a rádio Mulher chegou a fazer isso e Claudete Troiano, por exemplo, foi uma delas. Chico Anysio e Arnaud Rodrigues entravam, de vez em quando, como convidados especiais.

À francesa

Alexandre Raposo deixou a Rede TV!. Chamado em 2014 para assumir a vice-presidência de assuntos institucionais, passou os últimos tempos muito mais a serviço do departamento comercial. De acordo com ele, foi uma saída amistosa, ajustada e amadurecida desde o final do ano passado. Ninguém no lugar.

Agilidade

No SBT, o ‘Fofocalizando’ está investindo cada vez mais na participação ao vivo de artistas no programa. Nesta quinta, Gusttavo Lima vai entrar com Leo Dias direto de Goiânia. Na próxima terça, será a vez de Joelma.

Globo/Estevam Avellar) Cunha

Pra conhecer – Isabella Santoni não começou a gravar como a Charlotte de ‘Orgulho e Paixão’. Mesmo sem ser chamada, foi ver de perto como tudo funciona, e acabou fazendo uma visita surpresa ao elenco e também para rever antigos companheiros de ‘A Lei do Amor’, Thiago Lacerda e Vera Holtz.

Bate – Rebate

O troca-troca envolvendo Jéssica Senra, na Bahia, da Record para uma afiliada da Globo, na opinião de muitos não vai dar em nada...

... Porque a carga horária dela, pouco mais de 30 minutos no ar, não terá como abalar as 3 horas de duração do concorrente Bocão...

... Esse é aquele que, em matéria de apelação, ninguém chega perto.

Leonor Corrêa, liberada de “Carinha de Anjo” e elogiada pelo trabalho, também está envolvida no projeto da ‘Z 4’, parceria da Disney e SBT...

... O estabelecido é que serão 26 episódios...

... Ela, Leonor, vai fazer a supervisão de texto.

Além de levantar os índices da Band em São Paulo, o ‘Música na Band’ também registrou bons números em outras praças...

... Média positiva de 44%, de acordo com a emissora...

... Em Belo Horizonte, o crescimento foi de 75%; no Rio de Janeiro, 41%; Salvador: 40%, e Porto Alegre: 36%.

C´est fini

A volta da Fórmula Indy no domingo rendeu apenas 1, 2 ponto na Grande São Paulo, de acordo com o Ibope. De qualquer forma, a Band promete fazer a maioria das provas desta temporada ao vivo. Até por falta de alguma coisa melhor. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!