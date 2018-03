Osmar Dias suspende conversa com PSB e deve ficar no PDT

Osmar Dias: discurso de oposição (foto: Franklin de Freitas)

O ex-senador Osmar Dias (PDT) cancelou reunião que teria ontem em Brasília, com a direção nacional do PSB para discutir a possibilidade de se filiar ao partido como pré-candidato ao governo do Estado. Na véspera, Osmar comunicou em encontro da Executiva Estadual do PDT em Curitiba, que pretende permanecer na sigla e disputar a sucessão estadual como candidato de oposição. A principal dificuldade de Osmar nas negociações com o PSB envolve justamente o fato do partido ser controlado no Paraná pelo grupo do governador Beto Richa (PSDB).

A articulação para levar Osmar para o PSB vinha sendo encabeçada por deputados estaduais da legenda, entre eles o líder do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Claudio Romanelli (PSB). Mas esbarraram na intenção do ex-senador de manter um discurso oposicionista à atual administração na campanha eleitoral.

Além disso, o ex-senador exigia o controle do partido no Estado, o que foi descartado pelos deputados. O PSB do Paraná é presidido há anos por Severino Araújo, político ligado ao grupo de Richa. Uma das principais lideranças da legenda no Estado é o deputado federal e ex-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB). Ducci assumiu a prefeitura da Capital em 2010, depois que Richa decidiu deixar o comando da cidade para disputar a eleição para o governo. Já eleito governador, em 2012, Richa apoiou a candidatura à reeleição do então prefeito. Ducci não chegou ao segundo turno, disputado por Gustavo Fruet (PDT) e o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) e vencido pelo primeiro.

Osmar ainda não descarta a possibilidade de um acordo com o PSB. Mas condiciona uma aliança a sua permanência no PDT e a liberdade para apoiar a pré-candidatura do irmão, o senador Alvaro Dias (Podemos) à presidência da República.

Além disso, o grupo do ex-senador está convencido de que ele não terá outro caminho que não adotar um discurso de oposição, diante das duas pré-candidaturas governistas já colocadas: a da vice-governadora Cida Borghetti (PP) e de Ratinho Júnior. Cida deve assumir o governo no início de abril, quando Richa renunciar ao cargo para disputar uma das vagas no Senado.

Ratinho Júnior foi secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano do governo Richa entre 2013 e 2017, e é um dos principais aliados do governador na Assembleia. Ele comanda o bloco PSD-PSC, que com 14 deputados, é o maior do Legislativo estadual.

Alianças - Diante do impasse nas negociações com o PSB e da decisão de permanecer no PDT, Osmar agora deve avançar nas negociações para uma aliança com outros partidos, entre eles, o PMDB do senador Roberto Requião, o PRB e o PPS, em busca de apoio político e de mais tempo na propaganda eleitoral de rádio e televisão. No final do ano passado, ele chegou a se reunir com Requião, mas as conversas não evoluíram na época. Apesar de ter se lançado como pré-candidato ao governo, o peemedebista deve disputar a reeleição para o Senado, e tem interesse em uma aliança com o pedetista.

Na semana passada, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB/MS) convidou Osmar para se filiar ao PMDB como pré-candidato à sucessão estadual. A articulação teria o apoio do presidente Michel Temer e do próprio Requião. O prazo para a definição de filiações e troca de partido para quem vai disputar as eleições de outubro termina no próximo dia 7 de abril.