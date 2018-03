Chocolate artesanal é a aposta do ‘coelho’

Camila Esteves Domingues, do Império do Brigadeiro, prepara doces especiais para a Páscoa (foto: Valquir Aureliano)

O avanço tecnológico e o aumento do número de novidades da indústria, ao contrário das previsões mais pessimistas, têm ajudado a valorizar aqueles os produtos feitos a mão, um de cada vez e, por isso mesmo, exclusivos. E na Páscoa, comemorada daqui a 18 dias, não seria diferente. Embora a indústria de chocolates tenha preparado mais de uma centena de lançamentos de ovos e bombons, as opções artesanais são tendência e garantia de elogios por parte de quem as recebe.

Em Curitiba há um grande número de artesãs que trabalham com chocolates especiais para a data. No entanto, se a ideia é presentear com exclusividade, é preciso ficar atento ao prazo para as encomendas. Os prazos começam a se esgotar a partir do dia 25, mas há artesãs que não aceitarão encomendas após o dia 20 de março.

Toda as confeiteiras consultadas pela reportagem afirmam que trabalham apenas com produtos frescos. Por isso, elas argumentam que não têm em estoque os doces do cardápio elaborado para a Páscoa, que neste ano será celebrada no dia 1º de abril.

Games e sereias

Para quem tem entre os presenteados apaixonados por games e sereias, a Império do Brigadeiro – Doces e Delícias. Entre as sugestões estão o Controle Game, que imita um joystick, feito de chocolate belga, kitis mini confeiteiro, além de ovos personalizados de unicórnio, sereias e outros personagens.

As sugestões são o Ovo Império, Ovo Sereia, Kit Mini Ovos, Ovo de Brigadeiro, Caixa Mini Confeiteiro. Camila Esteves Domingues, proprietária e confeiteira da casa, conta ainda, que para quem dar uma lembrança divertida tem o “ovo frito de chocolate belga”. As encomendas podem ser feitas até o dia 25 e os preços vão de R$ 5 a R$ 80.

As encomendas podem ser feitas pelo (41) 3151 3734 e o cardápio das opções podem ser consultados na página do facebook/império.brigadeiro. A casa também trabalha com o sistema delivery.

Ovos trufados de colher e cones

Trabalhando com a produção de doces e salgados sob encomenda, Jacqueline Braz, proprietária da Jaksfirras Gourmet – Doces e Salgados, conta que preparou um cardápio variado de ovos de chocolate trufados recheados para serem degustados com uma colher. “Mas não tenho como dar conta da produção se aceitar encomendas após o dia 20 de março”, diz. “Por isso, quem quiser precisa se apressa.”

O prazo, segundo ela, é por uma questão de qualidade e logística. “Como só trabalho com chocolate de qualidade não tenho ele em estoque. Sempre faço as compras de acordo com as encomendas”, conta. Desta forma Jacqueline conta que consegue garantir que os produtos estão sempre frescos.

Entre as opções para esta Páscoa estão os ovos trufados de colher com recheio de dois amores, ninho com morango, brigadeiro e brigadeiro com morangos. Os ovos têm 600 gramas e custam R$ 49,90. Para quem pretende dar apenas uma lembrança, Jacqueline preparo os cones de chocolates recheados e embalados como uma cenoura por R$ 5. As encomendas devem ser feitas pelo whats (41) 9 9941 3047 ou pela página na rede social facebook #jaksfirras ou Jaksifrras – JOM.