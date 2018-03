Trabalhadores dos Correios no Paraná encerram a greve

Os trabalhadores dos Correios no Paraná decidiram encerrar a paralisação que começou na segunda-feira em todo o País. Porém, a categoria decidiu manter o estado de greve a partir de hoje. A decisão foi tomada em assembleia realizada em Curitiba no fim da manhã de ontem. O estado de greve será mantido pelo menos até agosto, quando iniciam as negociações do acordo coletivo.

A greve foi deflagrada principalmente para protestar contra as mudanças no plano de saúde dos trabalhadores. A empresa mudou alguns pontos, como a maior contribuição do trabalhador no plano.

O caso foi julgado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) na segunda-feira. Por seis votos a um, o Tribunal acatou as mudanças propostas pela direção dos Correios. Agora, a direção aguarda a publicação da decisão para avaliar o impacto nas contas da empresa e adotar as medidas para a implantação das novas regras. As novas regras começam a vigorar a partir da publicação da decisão do TST no Diário da Justiça.

Baixa adesão

A greve nos Correios não teve adesão grande, como em outras campanhas. No Paraná, cerca de 93% da categoria trabalhou normalmente durante os dias da deflagração da greve no Estado. O impacto de correspondências e encomendas não entegues deve ficar baixo também.