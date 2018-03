Dia do Consumidor vira a ‘Black Friday’ do primeiro semestre

(foto: Arquivo/BP)

Nesta quinta-feira (15) é comemorado o Dia do Consumidor. A data, segundo dados divulgados pelo Google, pode ser a nova Black Friday, e é destacada como a mais importante para o setor de varejo no primeiro semestre. Desde que a plataforma de busca anunciou o interesse dos consumidores em aproveitar a data para compras, empresas, lojas, shoppings e o e-commerce em geral anunciam promoções para aproveitar a data.

A data pouco representava em termos de vendas até três anos atrás. mas, nos dois últimos anos, com promoções e a exploração nas mídias, os resultados começaram a aparecer. Mesmo com a crise econômica do país, as vendas para o Dia do Consumidor tiveram uma alta de 15% em 2016 e de 18% no ano passado, estimulando ainda mais o comércio para este, que teve adesão maior de lojas físicas.

Em Curitiba, apenas como exemplo, o Shopping Curitiba divulga ações de seus lojistas visando as vendas para o Dia do Consumidor, com promoções que podem chegar a até 70% de desconto, igual à Black Friday.

Neste ano, pesquisas já divulgadas apontam que mais de 80% das pessoas que fazem compras online estão atrás de promoções nesta quinta-feira.