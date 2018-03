Prédio irregular desaba e mata 4 em Salvador

DHIEGO MAIA E RODRIGO MENESES SÃO PAULO, SP, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O desabamento de um prédio de três andares na manhã desta terça-feira (13) em Salvador deixou mortas quatro pessoas da mesma família -entre elas, um bebê. O prédio, localizado no bairro de Pituaçu, caiu por volta das 6h. A construção é recente, não tem alvará e foi erguida em área de invasão. Segundo os bombeiros, morreram Robert Pereira, 12, o irmão Arthur, de apenas 1 ano, a mãe das crianças, Rosemeire Pereira, 33, e o irmão dela, Alan Pereira, 31. Com o resgate do corpo de Rosemeire, última a ser retirada dos escombros, as buscas às vítimas foram encerradas no início da tarde. Havia sete pessoas no imóvel que tem um porão, térreo, primeiro andar e laje. As vítimas estavam em um quarto. Durante o resgate, não foi possível usar maquinário pesado. Marretas e equipamentos manuais abriram passagem entre os escombros para a localização das vítimas. Uma casa vizinha ao prédio precisou ser parcialmente demolida para facilitar as buscas. Outras três pessoas dormiam na laje do imóvel e conseguiram escapar do acidente. Elas sofreram ferimentos leves porque foram atingidas por pedaços de telhas. A hipótese dos bombeiros é que o terreno possa ter se movimentado e provocado o colapso da estrutura do prédio, também devido às fortes chuvas nas últimas horas. Moradores auxiliaram os bombeiros e os técnicos da Defesa Civil no resgate às vítimas. Um deles foi o entregador Luciano dos Santos, 39. Ele acordou com o barulho da queda do prédio. "Não esperava que pudesse ser o desabamento da casa. Uma vizinha me chamou e eu consegui, com ajuda de outros quatro vizinhos, resgatar o casal e o bebê de um ano que dormia na laje. Cheguei a cortar o pé e levar um choque andando sobre os escombros", afirma Santos. "Um vizinho ouviu um barulho e viu a casa com uma rachadura. Quando ele saiu para avisar, já encontrou a casa dos meus parentes desabada", diz a empregada doméstica Eliana de Jesus, 30. Ela conta que o imóvel havia sido erguido havia dois anos. "Aqui na favela o povo vai construindo. Ninguém solicita alvará e a prefeitura nunca apareceu para embargar." O desabamento do imóvel atingiu ainda três barracos de madeira próximos, mas nenhum morador se machucou. Nos fundos do imóvel existem outros barracos e um rio, para onde corre toda água da chuva e do esgoto --não há rede coletora no local. O diretor geral da Defesa Civil de Salvador, Sósthenes Macêdo, afirmou que a rua onde ocorreu o desabamento não está entre as 600 áreas de risco da capital baiana. Ele liga a ocorrência ao risco de construção, quando o imóvel é erguido sem seguir as normas de segurança da engenharia. A prefeitura, em nota, confirmou que a moradia era irregular. "[O imóvel que desabou] foi construído recentemente de forma irregular e não ocupava área de risco." O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse que é impossível a administração fiscalizar todas as construções e pediu que as pessoas que vivem em imóveis ameaçados procurem a Defesa Civil.