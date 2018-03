Emporium Handmade já tem nova edição marcada

(foto: Divulgação)





Feira, que será realizada nos dias 24 e 25 de março, reforça caráter multicultural com várias atrações paralelas



Curitiba, março de 2018 - Pioneira local de um modelo de evento que reúne pequenos empreendedores, artesãos e criadores autorais, a Emporium Handmade completa quatro anos. A edição comemorativa será nos dias 24 e 25 de março (sábado e domingo), na Sociedade Morgenau (Alto da XV). Serão cerca de 90 expositores com produtos de moda, acessórios, casa, pet, brinquedos, objetos decorativos, upcycling e gastronomia. Em comum, a produção artesanal em pequena escala e o respeito ao meio ambiente.

“Desde o início, a ideia é abrir espaço para pessoas que colocam a mão na massa e ofereçam coisas realmente interessantes, com qualidade e design ao público. É uma proposta de consumo totalmente alternativa ao consumo industrial de massa”, conta Meroly Felizardo, artesã e idealizadora da feira. Meroly sempre fez questão de incentivar um clima familiar entre os expositores, muitos participam da feira desde o início. Mas a cada edição novos “criativos” vão sendo agregados à relação de expositores. Esta edição reforça outra tendência que vem crescendo no evento: a busca por expositores de outros estados do país com destaque para Santa Catarina, onde já acontecem edições da Emporium.





*Confira a programação de oficinas e eventos gratuitos:



Sábado

11h30 - Oficina Minha Primeira Encadernação - Mamãe Retrô

11h30 – Oficina Kokedamas para todas as idades - Forêt Jardinaria Criativa / A Tenda

13h30 – Oficina - Espaço Era uma Vez

14h - Oficina Pintura Folclórica Alemã: Bauernmalerei - Ateliê Tinta Flor

15h - Oficina - Espaço Era uma Vez

16h – Palco - Aulão Consciência corporal e feminilidade através da Dança do Ventre Lua Araski/ A Tenda

16h - Oficina Máscara de Papel Marché - Mamãe Retrô

16h30 - Oficina Decoupagé e MDF - Atelier Pati Castilho e Gi Freire

17h30 Palco - Música Daniel Martini





Domingo

10h30 - Oficina Kokedamas para todas as idades - Forêt Jardinaria Criativa/ A Tenda

10h30 - Palco Yoga para crianças - Marina Alves/ A Tenda

14h - Oficina de Massinha de modelar caseira - Mamãe Retrô

14h30 – Oficina Pintura Folclórica Alemã: Bauernmalerei - Ateliê Tinta Flor

16h – Oficina Adote um Caixotinho - Mamãe Retrô

16h30 - Oficina de Decoupagé - Atelier Pati Castilho e Gi Freire

17h 30m Palco - Música Daniel Martini

*Até a semana que vem, novas atrações podem ser incluídas.



Serviço:

12.a Emporium Handmade – Edição dos 4 anos

Clube Sociedade Morgenau - Av. Senador Souza Naves, 945 - Cristo Rei

Dias 24 e 25 de março – sábado, das 11h às 20h, e domingo das 10h às 19h



Entrada gratuita

Aceita cartões de crédito e débito

Estacionamento conveniado