Hoje é o Dia dos Animais: como adotar em Curitiba?

Adoção pode ser feita em feiras e também no Centro de Referência (foto: Franklin de Freitas)

Hoje (14) é celebrado Dia Nacional dos Animais, uma data exclusiva do Brasil. O dia Mundial dos Animais é em 4 de outubro. Independente disso, o dia serve para inteirar as pessoas sobre todos os cuidados necessários com os bichinhos, além de alertar sobre a importância do meio ambiente e a necessidade de preservação dos diferentes biomas.

Em Curitiba existem campanhas e ações para atender a população de animais abandonados ou de rua. Uma delas acontece no dia 24 de março, e faz parte das comemorações do aniversário de 325 anos de Curitiba. Será a rimeira edição do ano da feira de adoção da Rede de Proteção Animal, a Amigo Bicho, que acontece no Parque dos Tropeiros (Rua Maria Lúcia Locher de Athayde s/n – CIC). No ano passado, mais de 100 adoções foram promovidas em cinco edições da feira.

Desde a segunda-feira, protetores e ONGs ligados à causa podem inscrever, para adoção, os cães que estejam sob sua responsabilidade. Até a sexta-feira, os interessados devem enviar um e-mail para gtebet@smma.curitiba.pr.gov.br, informando o nome completo ou o da organização, CPF ou CJPJ, telefones para contato, além da quantidade de animais que pretende levar à feira.

Os animais destinados à adoção deverão estar castrados, vacinados e desverminados. Os responsáveis devem providenciar água, alimento e jornais para atender o animal no local e também um termo de adoção - para obter informações sobre o termo é preciso ligar para a Rede, nos telefones 3350-8933 e 3350-8903.

Como adotar

Curitiba mantém o Centro de Referência para Animais em Risco (Crar). O local, que abriga os bichos resgatados de acumuladores, de maus-tratos ou mesmo da rua, tornou-se também uma feira permanente de adoção.

Quem tiver interesse em levar um dos animais para casa pode contar com a ajuda dos veterinários da Rede de Proteção Animal. De segunda a sexta-feira, o atendimento acontece das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, há sempre um profissional em regime de plantão nos mesmos horários.

Passo a passo da adoção

Ir até o Centro de Referência para Animais em Risco (Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC)

Conhecer a estrutura e os animais disponíveis para adoção

Tirar as dúvidas e receber as orientações dos veterinários da Rede

Escolher o seu novo melhor amigo (ou novos melhores amigos)

Apresentar CPF, RG e comprovante de residência

Assinar o termo de Guarda Responsável

Ir para casa em excelente companhia e iniciar a adaptação de acordo com as orientações dos veterinários

Centro de Referência para animais em Situação de Risco (Rua Lodovico Kaminski, 1.381)

Horário: de segunda-feira a domingo, das 9 às 12h e das 14h às 16h30. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão