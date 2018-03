Ainda sem Aguirre, São Paulo enfrenta o CRB em Maceió

SÃO PAULO, SP - O São Paulo tenta garantir a vaga na quarta fase da Copa do Brasil ainda sem o técnico recém-contratado Diego Aguirre. Como o uruguaio não tem visto de trabalho, o time continuará sendo comandado por André Jardine nesta quarta (14), às 19h30 (com Fox Sports), contra o CRB, em Maceió. O São Paulo venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar. Aguirre, porém, já participa do dia a dia do time e definiu em conjunto com Jardine a escalação são-paulina. Anderson Martins e Jucilei estão recuperados de problemas físicos e viajaram com a delegação para Alagoas. CRB João Carlos; Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição, Manoel; Feijão, Serginho, Edson Ratinho, Rafael Bastos; Willians Santana, Neto Baiano. T.: Mazola Júnior SÃO PAULO Jean; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares; Jucilei, Petros, Cueva; Marcos Guilherme, Tréllez, Valdívia. T.: André Jardine Estádio: Rei Pelé, Maceió (AL) Horário: 19h30 desta quarta-feira Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)