Última semana do verão será de chuvas e trovoadas

Esta é a última semana do verão, e será típica. Em todo o Estado, incluindo Curitiba, as temperaturas ficam elevadas e há possibilidade de pancadas de chuva forte na parte da tarde. Segundo previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), em algumas áreas onde a nebulosidade se desenvolve de forma mais significativa, há possibilidade de temporal localizado.

Ontem, na parte da tarde, foram registrados temporais na região de Maringá, no Noroeste do Estado, e rajadas de vento de até 75 km/h. Para hoje, a instabilidade começa pelo Oeste, na região de Foz do Iguaçu. Ao longo da tarde se espalha para outras regiões, chegando na Capital entre o fim de tarde e começo da noite. O calor ainda persiste, e Curitiba deve ter máxima acima dos 30ºC, como já aconteceu nos dois últimos dias. As pancadas de chuva em Curitiba devem ocorrer até o domingo, pelo menos. O verão termina no dia 20 de março, às 13h15.