Festival de Alimentos Saudáveis festeja os 325 anos de Curitiba

Feira faz parte de ações que seguem até 7 de abril (foto: Franklin de Freitas)

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) realizou, ontem, o Festival Comida de Verdade, evento gratuito na Travessa Jesuíno Marcondes, na região Central. O festival integra a programação especial da Smab para o aniversário de 325 anos de Curitiba. O evento, que ocorreu entre o calçadão da Rua Comendador Araújo e a esquina com a Rua Vicente Machado, também apresentou todos os programas de segurança alimentar da Smab.

O secretário municipal de agricultura e abastecimento, Luiz Gusi, reforçou ainda os benefícios de se consumir frutas e verduras, além das pessoas reduzirem a ingestão de sal, açúcar e gordura. “Eles são vilões da alimentação saudável, pois podem causar pressão alta, insuficiência renal, diabetes e outras doenças crônicas”, argumentou ele.

A programação especial da Smab para o aniversário de Curitiba é gratuita e segue até o dia 7 de abril, com aulas shows em feiras, mercados e armazéns da família e cursos de aproveitamento total do alimento.

No próximo sábado, a Horta do Cajuru irá se transformar em uma grande sala de aula ao ar livre para a comunidade com cursos práticos de preparo de alimento sem desperdício.