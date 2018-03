Patinadores de nove estados participam de maratona na Capital

Cerca de 100 patinadores profissionais e amadores são esperados para participar, em em Curitiba, da 3ª edição da Meia Maratona Internacional de Patinação de Velocidade, que acontece domingo, junto com o tradicional GP de Ciclismo. Patinadores de nove estados brasileiros (MG, DF, SP, SC, PR, MS, AM, RS, RJ) e também da Argentina e Colômbia já estão confirmados. A 3ª edição da meia maratona começa às 12 horas com concentração dos atletas de patinação de velocidade na Rua Governador Agamenon Magalhães, próximo ao estádio Pinheirão, no Tarumã. O evento faz parte do calendário de comemoração ao aniversário de 325 anos de Curitiba.