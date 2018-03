Feira do Peixe chega à sua 26ª edição em São José dos Pinhais nos dias 28 e 29

Há mais de 20 anos, Alfredo Schulis participa da Feira de Peixe, uma ação promovida pela Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Semag). E neste ano não será diferente; nos dias 28 e 29 de março, Schulis estará no Parque São José participando da 26ª edição da Feira, aonde poderão ser comprados peixes frescos e de cinco tipos diferentes, sendo eles bagres, tilápias, pacus, traíras e carpas, e com um preço acessível a todos.

Em sua propriedade, Alfredo Schulis tem 14 tanques para criação de alevinos. “Os peixes são tratados e engordados e, dias antes da feira, são removidos para outro tanque. E então são transportados para a Feira em caixas com oxigênio”, explica o produtor. Para ele, a Feira do Peixe é importante “para divulgar nossos peixes, a região e também o preço, que é melhor e podemos manter a produção”, conta.

Visando incentivar a produção de peixes no Município, os pequenos produtores recebem, anualmente, um subsídio da Semag para a aquisição de alevinos. A Feira do Peixe é o encerramento desse ciclo, quando, então, são comercializados tais pescados. Os produtores tem também apoio técnico dos profissionais da Secretaria e da EMATER. “Essa ação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento gera uma economia positiva. A Feira do Peixe, por exemplo, tem sido um sucesso”, é o que explica a veterinária da Semag, Soriane Jasinski.

Os preços vão variar entre R$ 40 e R$ 15 o quilo, conforme a espécie ou produto.