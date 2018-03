Colombo em breve contará com cinco novas mini arenas. Obras já começaram

Com o intuito de promover a prática esportiva entre a população, a Prefeitura de Colombo por meio das Secretárias de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude e Obras e Viação, em parceria com o Governo do Estado começaram as obras de instalação de cinco novas mini arenas na cidade.

O bairro Zumbi dos Palmares foi o primeiro a receber o equipamento público, localizado na praça – ao lado da marginal da BR-116. No bairro Monte Castelo, será na praça localizada na Rua dos Antúrios; no bairro Maracanã, na antiga cancha de areia na Rua Francisco Rocha; no bairro Santa Cruz, na antiga cancha de areia da Rua do Falcão e no Centro de Colombo, anexo à praça Atanásio Vidolin.

As mini arenas serão compostas por uma cancha de grama sintética fechada e iluminação, além de uma mini arquibancada. O valor custeado em parceria com o Governo do Estado para cada mini arena será de R$ 280.000,00. Os locais serão destinados a prática esportiva de futebol society para crianças e jovens da região. De acordo com o secretário de Obras e Viação, Agnaldo Santos, toda a infraestrutura da mini arena no Zumbi já está sendo realizada.