Cinco mulheres acusam arquiteto de comportamento sexual abusivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco mulheres acusaram o arquiteto Richard Meier, 83, de comportamento sexual abusivo, afirma reportagem do New York Times publicada nesta terça (13). Segundo a publicação, a maioria das denúncias se refere a atos cometidos na última década. As acusações foram feitas por profissionais que trabalharam com o arquiteto. Em resposta ao jornal, Meier se disse "profundamente perturbado e envergonhado". Ele diz ainda que, "embora suas lembranças sejam diferentes, pede desculpas se alguma das mulheres se sentiu ofendida". Ganhador do prêmio Pritzker, ele é celebrado por projetos como o do Getty Center de Los Angeles e o do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Meier foi responsável pela criação de uma bolsa de estudos para mulheres na Universidade Cornell, onde se formou.