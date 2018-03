O nome de Selah Marley pode soar desconhecido em um primeiro momento, mas seu sobrenome logo entrega a linhagem estrelada da qual faz parte. Filha da cantora Lauryn Hill e do ex-jogador de futebol americano Rohan Marley (filho do músico Bob Marley), a modelo e cantora de 19 anos faz parte da nova geração de queridinhos da moda. O cenário, aliás, tem sido recorrente: filhos de personalidades despontando como modelos, embaixadores de grifes e favoritos dos grandes estilistas.

São nomes como Lily-Rose Depp, filha dos atores Johnny Depp e Vanessa Paradis; Kaia Gerber, filha da supermodelo Cindy Crawford; e Sofia Richie, filha do cantor Lionel Richie.

Túnel do tempo

Integrantes do ‘Balão Mágico’ podem voltar a fazer shows

Os cantores Simony, Mike Biggs e Vímerson Canilas (o Toby), integrantes do grupo Balão Mágico, que fez muito sucesso na televisão brasileira na década de 1980 e acaba de completar 35 anos de estreia, estão planejando shows e a gravação de um DVD para comemorar a marca histórica. “Nossa volta está quase certa. Serão algumas apresentações. Para comemorar os 35 anos de Balão Mágico”, escreveu Simony em seu Instagram, repercutindo uma reportagem do jornal carioca ‘Extra’ que revelou detalhes da possível volta do grupo. “Há cinco anos conversamos sobre o assunto, e este ano a vontade ficou maior. Então, estamos amadurecendo essa ideia para fazer algo bem bacana. Temos muita vontade de fazer as grandes capitais com esse show”, disse a cantora ao jornal.

Turismo

Katy Perry visita Cataratas do Iguaçu

Após turistar pelas ruas de Buenos Aires, na Argentina, e ir a lugares bem conhecidos na capital Argentina, como o tradicional Café Tortoni, Katy Perry curtiu a parte argentina das Cataratas do Iguaçu, na cidade de Puerto Iguazu – que fica na fronteira com Foz do Iguaçu. A foto foi tirada na manhã de ontem. Usando vestido vermelho e pochete grifada, a cantora se divertiu e posou para fotos no parque ecológico. No início da tarde, Katy chegou com sua trupe a Porto Alegre, onde fará show hoje.

Redes sociais

Mel Maia recebe críticas sobre seu corpo e é defendida por colega

A atriz Mel Maia, de apenas 13 anos, foi criticada por seguidores no Instagram após postar uma foto de biquíni. Enquanto alguns diziam que ela estava se expondo demais, outros começaram a criticá-la por ter supostamente usado Photoshop na foto. Uma parcela de seguidores ainda criticou o corpo da atriz. Mel postou um vídeo logo em seguida tentando acabar com as críticas e seguidores começaram a defendê-la, dizendo que ela não precisava provar nada a ninguém. A também atriz Alice Wegmann, que teve problemas com distúrbios alimentares e aceitação do seu próprio corpo, engrossou o coro daqueles que defenderam a atriz. “Mel, você é linda. Saiba disso, antes de tudo. Depois, saiba também que se tiver celulites, dobrinhas, marquinhas ou o que for: você é tão linda quanto”, escreveu Alice. “Deixa os comentários de lado e vai dar seu mergulho no mar”.

Níver do dia

Quincy Jones

músico norte-americano

85 anos