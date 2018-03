Adolescente é detido ao tentar comprar drone com perfil falso na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente foi detido anteontem pela Polícia Civil, no Itaim Paulista (zona leste), ao tentar retirar um drone e um óculos de realidade virtual nos Correios. Ele havia comprado o produto utilizando-se de um perfil falso na internet. Ele foi apreendido por crime de estelionato. Polícia Civil apreende 760 frascos de lança-perfume em São Bernardo SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da Polícia Civil apreenderam, na tarde do último domingo, 760 frascos de lança-perfume, em São Bernardo do Campo (ABC). O produto estava armazenado em um imóvel abandonado no bairro Vila Planalto. Ninguém foi preso na operação, segundo a polícia.