Apostador leva mais de R$ 2 milhões em premiação da Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.628 da Quina. O bilhete de Porto Alegre (RS) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.177.904,01. Os números sorteados nesta terça-feira (13), em São Paulo, foram os seguintes: 11, 19, 24, 26 e 71. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.177.904,01 Quadra - 4 números acertados - 85 apostas ganhadoras, R$ 5.164,02 Terno - 3 números acertados - 7408 apostas ganhadoras, R$ 89,10 Duque - 2 números acertados - 168964 apostas ganhadoras, R$ 2,14

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.848 da Lotomania. Os número sorteados nesta terça-feira (13), em São Paulo, foram os seguintes: 04, 05, 07, 14, 20, 21, 31, 37, 47, 57, 59, 71, 74, 75, 76, 90, 93, 94, 95 e 97. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 5.000.000,00. Confira o rateio oficial: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 42.511,19 18 números acertados - 129 apostas ganhadoras, R$ 1.441,76 17 números acertados - 1481 apostas ganhadoras, R$ 125,58 16 números acertados - 7767 apostas ganhadoras, R$ 23,94 15 números acertados - 32220 apostas ganhadoras, R$ 5,77 0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.155 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (13), em São Paulo, foram os seguintes: 08, 14, 25, 39, 42, 50 e 61. O time do coração é o Treze/PB. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$3.200.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 47.628,66 5 números acertados - 142 apostas ganhadoras, R$ 958,32 4 números acertados - 2695 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 27494 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - TREZE/PB - 10490 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Um apostador acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1.767 da Dupla-Sena. O bilhete de São Paulo vai render R$ 803.248,15. Os números sorteados nesta terça-feira, em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 04, 13, 17, 21, 25 e 34; 2º sorteio - 02, 05, 15, 16, 32 e 42. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 200.000,00. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 803.248,15 Quina - 5 números acertados - 36 apostas ganhadoras R$ 1.452,05 Quadra - 4 números acertados - 941 apostas ganhadoras R$ 63,48 Terno - 3 números acertados - 16803 apostas ganhadoras R$ 1,77 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras R$ 4.704,63 Quadra - 4 números acertados - 551 apostas ganhadoras R$ 108,42 Terno - 3 números acertados - 13474 apostas ganhadoras R$ 2,21