SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A funcionária pública Patrícia recebeu 94,26% dos votos no paredão realizado nesta terça-feira (13) e foi a sétima participante a ser eliminada no "BBB18". A cearense deixou a casa após perder a disputa para Diego e Caruso, que se mantêm na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O escritor recebeu 3,32% dos votos, enquanto o publicitário teve 2,44% da rejeição popular. Esta foi a segunda maior rejeição da história do "BBB", perdendo apenas para a saída de Aline, do "BBB5", que obteve 95% dos votos do público.

A eliminação também ficou marcada como a maior rejeição da história em um paredão triplo. "É muito raro existir um consenso sobre determinado comportamento. Com tanta gente vendo, aumenta ainda mais essa dúvida. Vocês se questionam se estão fazendo as coisas certas. Aí lembrei do Dom Quixote, que lutava contra o moinho de vento. O Sancho Pança falava que era apenas um moinho, e não um monstro. Eu acredito que essa pessoa não faz por mal, ela acreditou e viu um moinho de vento. O difícil é as pessoas enxergarem a mesma coisa que você", afirmou Tiago Leifert, se dirigindo aos brothers no singular.

A indicação de Patrícia para o paredão aconteceu de uma maneira curiosa, por meio de uma reviravolta no jogo. Gleici participou de uma falsa eliminação e ficou três dias em um quarto isolado, onde pôde assistir tudo o que os brothers faziam na casa. Ao retornar para o ambiente comum, a acreana indicou a cearense para berlinda e disparou: "Quem cava uma cova pro outro, cai nela". Patrícia acusou Gleici de estar mentindo diante das câmeras. As duas tiveram uma briga feia e berraram por mais de meia hora na sala da casa. "Olha, eu só peço pra você não mentir, Gleici. Não minta, não minta sobre mim", reclamou a cearense.

Patrícia Leite, de 32 anos, sempre mostrou muito orgulho de sua terra natal, a cidade de Icó, no Ceará. Durante sua participação no programa, ela sempre divulgou o nome da cidade e contou histórias de sua vida. Mãe de Davi, a cearense sempre falou com muito carinho de seu filho e da difícil relação com o ex-marido. Ela também sempre deixou claro que sofreu muito com a perda do pai, assassinado há 11 anos.

Dentro da casa, ela sempre foi bem humorada e protagonizou diversos momentos divertidos com Kaysar. Em um deles, os dois simularam uma cena de sexo e a sister disparou: "Vai meu pavão!". O lado divertido ficou de lado após a formação do "Trio Mandiga", ao lado de Ana Paula e Diego. A cearense foi chamada de "leva e traz" por Lucas e ficou revoltada. Na sequência, ela defendeu Ana Paula em uma discussão com Mahmoud e reclamou do "teatro" do brother. Após a saída da amiga, ela disse que precisava "reavaliar o jogo e analisar as amizades". A sister ficou mais defensiva e se aproximou de Kaysar. Após algumas semanas, ela disparou: "Acho que nós dois temos sentimentos de amor". Com a ajuda de Gleici, Patrícia beijou o sírio durante festa "Roda de Samba".

Depois de vencer a sexta prova do líder, a funcionária pública fez um desfile sexy pela casa e provocou Kaysar. Mas a relação entre os dois só ganhou polêmica um pouco antes da formação do sexto paredão: influenciado pela cearense, o sírio votou em Gleici e o fato repercutiu muito mal, dentro e fora da casa. Após Gleici retornar de uma falsa eliminação, Patrícia foi indicada ao paredão pela acreana. Na sequência, as duas discutiram de maneira bastante agressiva e a cearense acusou: "Tu é mentirosa". Minutos depois, ela ameaçou agredir a estudante: "Por muito menos parto a cara dela num soco".

Irritada com a indicação, Patrícia criticou a acreana para vários brothers. Ela chegou a comparar a ida para a berlinda com a morte de seu pai. As reclamações eram tantas, que até Kaysar se cansou. Após muitas discussões, o sírio pediu um tempo para ficar sozinho. No dia seguinte, a sister se descuidou e causou uma punição para o grupo Tá com Nada. Um dia antes de sua eliminação, Kaysar levou camisinhas para a sister, e os dois esquentaram o edredom. Prevendo sua saída, a cearense se despediu do sírio e disse: "Você me faz feliz".