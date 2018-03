BNDES perdeu R$ 5 bi com ações da JBS, diz tribunal

FÁBIO FABRINI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) perdeu R$ 5,082 bilhões em operações nas quais injetou recursos na JBS para a aquisição de frigoríficos concorrentes no Brasil e nos Estados Unidos. O prejuízo foi calculado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e leva em conta, entre outros fatores, a desvalorização, até 3 de julho de 2017, de ações da empresa adquiridas pela instituição. A cifra é o triplo do que a companhia dos irmãos Joesley e Wesley Batista se comprometeu a devolver ao banco, por causa do envolvimento em esquemas de corrupção, por um acordo de leniência com Ministério Público Federal (R$ 1,75 bilhão). A estimativa dos danos ao erário consta de auditoria obtida pela reportagem, cujo julgamento está previsto para esta quarta-feira (14). O BNDES contesta as conclusões e sustenta que as operações deram resultado positivo de R$ 2,8 bilhões. Entre 2007 e 2011, o BNDESPar -braço do banco para aquisições- comprou ações da JBS para capitalizá-la e, com isso, viabilizar a incorporação de concorrentes. Com isso, o banco se tornou sócio da empresa. Para chegar ao valor das perdas, o TCU considerou o preço pago pelo BNDES pelos papéis, que teria sido acima do mercado. Além disso, levou em conta os dividendos que, na condição de sócia, a instituição poderia ter recebido a mais se tivesse pago o preço justo e, com isso, adquirido maior participação acionária. Esses dois fatores, conforme o tribunal, causaram um dano de R$ 1,3 bilhão. A corte sustenta que o BNDES teve débito de mais R$ 1,5 bilhão ao se desfazer de parte de suas ações na JBS em 2012 e 2015. Segundo a auditoria, elas perderam valor entre a compra e a venda. O TCU também estimou o prejuízo potencial com a desvalorização dos papéis que o BNDES ainda detém. Comparada à cotação de 3 de julho de 2017 com o que foi investido originalmente, o rombo aumenta em R$ 2,1 bilhões (descontados os dividendos as ações renderam). A corte considera a situação preocupante, pois, fora o compromisso de ressarcir o BNDES, os números da JBS indicam desafios para pagar até o que já está pactuado. "Caso a JBS não logre êxito em sua tentativa de alienar empresas para melhorar o caixa, o frigorífico poderia recair em insolvência, prejudicando até o pagamento do compromisso assumido no acordo de leniência." A análise do TCU foi feita em processo no qual a União pede o bloqueio dos bens da JBS e dos seus executivos. A solicitação será analisada nesta quarta pelo TCU. A tendência é de que não seja acolhida. Os auditores ponderam que a medida poderá prejudicar o esforço da empresa para pagar os valores da leniência.