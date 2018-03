No altar, Clara surpreende e diz 'não' para Renato em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clara (Bianca Bin) não acredita nas afirmações de Lívia (Grazi Massafera) sobre o caráter duvidoso de Renato (Rafael Cardoso). Mariano (Juliano Cazarré) descobre que Johnny (Bruno Montaleone) não estudou e se revolta contra o irmão. Zé Victor (Rafael Losso) aceita fazer um teste com Johnny no garimpo das esmeraldas. Mariano desabafa com Lívia. Clara pede que Elizabeth (Glória Pires) a registre como filha. Clara se prepara para seu casamento com Renato (Rafael Cardoso). Isabel (Ana Barroso) conta a Melissa (Gabriella Mustafá) que Diego (Arthur Aguiar) se casou com Karina (Malu Rodrigues), que está grávida dele. Bruno (Caio Paduan) e Diego se incomodam com a presença de Odair (Felipe Titto) ao lado de Nádia (Eliane Giardini). Melissa pede que Amaro (Pedro Carvalho) a ajude a fugir de casa. Elizabeth percebe que Clara lamenta a partida de Patrick (Thiago Fragoso). Gael (Sérgio Guizé) leva Tomaz (Vitor Figueiredo) ao casamento de Clara. Na cerimônia, Clara diz "não" para Renato e todos ficam surpresos. Clara desiste de se casar com o médico e o acusa de tentar matá-la.