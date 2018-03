Amália e Afonso não querem entregar Levi ao tio do menino em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levi (Tobias Carrieres) fica aflito com a presença de Emídio (Rogério de Brito) e revela a Amália (Marina Ruy Barbosa) que Samara (Naruna Costa) não gostava do tio. Romero (Marcelo Airoldi) ameaça expulsar Ulisses (Giovanni de Lorenzi) de casa se o filho insistir em trabalhar na cozinha do castelo. Rodolfo (Johnny Massaro) entra no quarto de Catarina (Bruna Marquezine) disfarçado. Catarina reclama com Rodolfo por não ter conseguido se livrar de Lucrécia (Tatá Werneck). Naná se irrita com a insegurança de Glória. Amália (Marina Ruy Barbosa) não gosta de ter que entregar Levi a Emídio. Brumela fica surpresa ao saborear a comida feita por Ulisses (Giovanni de Lorenzi). Lucrécia (Tatá Werneck) pede a Osiel (Rafael Primot) que faça um retrato ousado para presentear Rodolfo. Lucíola (Carolina Ferman) avisa a Catarina que Emídio (Rogério de Brito) levará Levi (Tobias Carrieres) para longe de Montemor. Emídio (Rogério de Brito) vai buscar Levi, quando Diana constata que o menino fugiu.