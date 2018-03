Acidente com carreta interdita a BR-376, em Guaratuba e fila passa de 20 km

(foto: PRF-PR)

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente ocorrido nesta manhã de quarta-feira, 14, na BR-376, em Guaratuba, na altura do km 671, entre três carretas. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), o motorista de uma carreta carregada de laranjas teria perdido os freios no meio da serra. Com isso, bateu em outra carreta e depois no muro de contenção de concreto construído para segurar à margem direita da pista e foi ejetado da cabine do caminhão.

Ainda de acordo com o relato da PRF-PR, a pista do lado oposto precisou ser também interditada por conta do derramamento da carga, mas já foi liberada. O acidente aconteceu por volta das 6h30 desta manhã e a pista, sentido Santa Catarina, ficou interditada até o final da manhã. A fila já chegou ao quilômetro 645 da rodovia, 20 quilômetros antes da Unidade Operacional da PRF, por volta das 10 horas. Equipes do Instituto de Criminalística e do IML foram deslocadas para o local do acidente.

A pista sentido Garuva (SC) da BR-376 está interditada para limpeza do asfalto. Trânsito bloqueado em frente à Unidade Operacional Alto da Serra da PRF. Fila ultrapassa dez quilômetros, conforme estimativa da concessionária Autopista Litoral Sul. A vítima com lesões graves foi encaminhada para o Hospital São José, em Joinville (SC).

