Fifa negocia 356 mil ingressos da Copa do Mundo em apenas um dia de venda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa comercializou 356.700 ingressos da Copa do Mundo nas primeiras 24 horas da 3ª etapa de vendas, na terça-feira (13). O serviço feito exclusivamente através do site da entidade teve como maior interessado os russos, responsáveis pela compra de 197 mil bilhetes. Em seguida vieram os norte-americanos (14.845 ingressos comprados), Argentina (14.564), Colômbia (13.994), México (13.505), Brasil (9.691), Peru (9.493), Austrália (5.500), Alemanha (5.476), China (5.459) e Índia (4.660). No início da semana, a Fifa pediu desculpas pela demora na operação do sistema. Muitos torcedores não conseguiram efetuar a compra dos ingressos. A entidade comunicou que a pane no sistema ocorreu devido ao grande volume de procura. Mais de 1,3 milhão de ingressos haviam sido vendidos nas etapas anteriores de comercialização. O primeiro lote começou em setembro do ano passado. Na terça entrou nova fase de vendas dos ingressos para o Mundial da Rússia. As compras são feitas por intermédio do tickets.fifa.com. Apenas duas partidas, segundo a Fifa, estão com ingressos esgotados. Além da decisão em Moscou (15 de julho), o jogo entre Argentina x Islândia (16 de junho), partida de estreia de Lionel Messi e companhia na Copa, não possuem mais entradas —somente em caso de desistência de torcedores ou patrocinadores, os bilhetes voltam ao mercado.