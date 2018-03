Justiça retoma caso da morte da fisiculturista Renata Muggiati

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Arquivo Bem Paraná)

As testemunhas de acusação do caso da fisiculturista Ranata Muggiati, morta em setembro de 2015, serão ouvidas a partir das 13 horas desta quarta-feira, 14. O médico Raphael Suss Marques, namorado dela à época, é acusado do matá-la.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Ministério Público do Paraná (MP-PR) afirmam que ele asfixiou e jogou Renata pela janela do 31º andar do prédio onde moravam. Marques responde por lesão corporal, fraude processual e homicídio qualificado.

De acordo com o depoimento de Marques, Renata teria se jogado pois ela estaria com depressão. Desde então, a defesa do réu vem sustentando que a fisiculturista se matou.