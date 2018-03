Lollapalooza tem dia extra em ação para clientes da Chevrolet donos de Onix

AMON BORGES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza 2018, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de março em São Paulo, ganhará um dia extra em uma ação de marketing. No dia 22, a Chevrolet promove shows do LCD Soundsystem, Liam Gallagher e Wiz Khalifa para donos do veículo Onix. O Onix Day será realizado no autódromo de Interlagos (exclusivamente no palco Onix) e, segundo a montadora, vai receber cerca de 50 mil pessoas. Os proprietários do modelo da GM poderão levar até três convidados. Para concorrer, é preciso fazer a inscrição no site onixnolollabr.com.br até 18h de sábado (17). De acordo com o a empresa, os vencedores serão comunicados por e-mail marketing, SMS ou ligação telefônica. Também serão realizadas ações para dar ingressos em blitze de rádios, nas redes sociais da montadora e com os artistas e influenciadores Giovanna Grigio, Bruna Louise, Flávia Pavanelli e Jão Music, que sortearão entradas por suas redes. “É a maior ação da Chevrolet e me arrisco dizer que é a maior da indústria automobilística”, afirma Federico Wassermann, gerente de marketing da Chevrolet. A marca patrocina o festival há cinco anos, dá nome a um dos palcos, monta um estúdio de tatuagem no evento e até lançou um modelo inspirado no Lollapalooza. O Onix é o carro mais vendido no Brasil desde 2015. No último ano, foram cerca de 190 mil unidades emplacadas, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos). LOLLAPALOOZA O festival criado por Perry Farrell (do Jane’s Addiction), em 1991, ganhou relevância mundial com suas edições em Chicago (EUA). Em 2016, no aniversário de 25 anos, ganhou quatro dias de evento (em vez de três como em edições anteriores. No Brasil, chegou em 2012, com Foo Fighters e Arctic Monkeys como headliners. Neste ano, em São Paulo, conta com nomes como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Liam Gallagher, The Killers, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, LCD Soundsystem, Kaleo e Lana Del Rey. No site da Tickets for Fun, restam ingressos à venda apenas para sexta (23), dia dos Chili Peppers, e os preços variam de R$ 400 a R$ 1.390. #ONIXDAY Onde: Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo Quando: 22 de Março Horário: 17h (abertura dos portões) Inscrições: até 18h de 17 de março pelo site onixnolollabr.com.