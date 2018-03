Três brasileiros vão às quartas na 1ª etapa do Mundial; Medina é eliminado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na primeira etapa de uma temporada em que os brasileiros são maioria no Mundial de surfe, três dos 11 representantes do país garantiram vaga nas quartas de final. Na madrugada desta quarta-feira (14), Filipe Toledo, Tomas Hermes e Michael Rodrigues avançaram de fase e seguem na disputa do título do evento realizado na Gold Coast australiana. Por outro lado, Willian Cardoso, Italo Ferreira (BRA) e Gabriel Medina (BRA), ainda na terceira fase, e Adriano de Souza, na fase seguinte, foram eliminados ao longo do dia que proporcionou ondas de até dois metros em Snappers Rock. Campeão mundial de 2014, Medina até surfou bem, mas foi surpreendido pelo australiano Mikey Wright, que venceu a bateria por 16,07 a 14,90. Com a pontuação obtida, o brasileiro venceria oito das 12 baterias da terceira fase. Já Mikey Wright, que deu adeus ao evento na bateria seguinte, acumulou a segunda vitória contra campeões mundiais, já que no dia anterior eliminou John John Florence na repescagem Outro campeão mundial (em 2015), Adriano de Souza “Mineirinho” chegou mais longe, mas foi eliminado após ficar na terceira colocação da bateria da quarta fase contra o taitiano Michel Bourez e Michael Rodrigues, um dos nos novatos brasileiros no ano. Já Filipe Toledo, que teve a melhor nota do dia (9,67), avançou após vencer a bateria contra o australiano Adrian Buchan e o australiano Mikey Wright. Com a etapa australiana sem a repescagem tradicional entre a terceira fase e as quartas de final, Tomas Hermes avançou na segunda colocação em sessão vencida pelo australiano Owen Wright. Os oito surfistas classificados para as quartas de final voltam ao mar na madrugada de quarta para quinta-feira (15), provavelmente para definir o primeiro campeão do ano. Para os eliminados, o foco agora é a etapa de Bells Beach, também na Austrália, que começa no dia 28 de março. Quartas de final: Owen Wright (AUS) x Adrian Buchan (AUS) Filipe Toledo (BRA) x Tomas Hermes (BRA) Julian Wilson (AUS) x Michael Rodrigues (BRA Michel Bourez (TAH) x Griffin Colapinto (EUA) Quarta fase: Owen Wright (AUS)=17.00, 2-Tomas Hermes (BRA)=11.20, 3-Mick Fanning (AUS)=10.43 1-Filipe Toledo (BRA)=15.70, 2-Adrian Buchan (AUS)=14.60, 3-Mikey Wright (AUS)=11.20 3.a: 1-Julian Wilson (AUS)=15.97, 2-Griffin Colapinto (EUA)=13.83, 3-Kanoa Igarashi (JPN)=11.64 4.a: 1-Michel Bourez (TAH)=13.97, 2-Michael Rodrigues (BRA)=13.83, 3-Adriano de Souza (BRA)=13.53 Terceira fase: Owen Wright (AUS) 14.50 x 9.04 Willian Cardoso (BRA) Mick Fanning (AUS) 11.67 x 7.37 Conner Coffin (EUA) Tomas Hermes (BRA) 12.40 x 9.60 Kolohe Andino (EUA) Filipe Toledo (BRA) 14.60 x 13.70 Italo Ferreira (BRA) Adrian Buchan (AUS) 13.36 x 13.10 Jeremy Flores (FRA) Mikey Wright (AUS) 16.07 x 14.90 Gabriel Medina (BRA) Julian Wilson (AUS) 7.30 x 7.10 Michael February (AFR) Kanoa Igarashi (JPN) 15.26 x 11.10 Frederico Morais (PRT) Griffin Colapinto (EUA) 13.50 x 12.94 Joel Parkinson (AUS) Adriano de Souza (BRA) 15.07 x 13.60 Wade Carmichael (AUS) Michel Bourez (TAH) 12.50 x 6.43 Connor O´Leary (AUS) Michael Rodrigues (BRA) 15.00 x 14.40 Jordy Smith (AFR)