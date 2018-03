Reino Unido acusa Rússia de uso ilegal da força e expulsa 23 diplomatas

IGOR GIELOW MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O Reino Unido acusou diretamente a Rússia de envenenar o ex-espião Serguei Skripal e sua filha, Iulia. O ato de "uso ilegal de força estatal" será respondido com a expulsão de 23 diplomatas russos apontados como espiões e o congelamento das relações diplomáticas de alto nível com Moscou. O anúncio foi feito pela premiê Theresa May no Parlamento, em Londres. Ela disse que medidas de controle de fronteiras serão implementadas contra cidadãos russos suspeitos de envolvimento em atos contra o Reino Unido. Políticos e membros da família real não irão comparecer à Copa do Mundo, que será realizada na Rússia em junho e julho, mas o boicote ao torneio que havia sido sugerido antes não foi implementado.