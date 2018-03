Rua do Bairro Alto é a terceira do convênio que prevê recuperação do asfalto

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba começou, nesta semana, a renovação do pavimento na Rua Arthur Ramos, no trecho entre as ruas Rio Guaporé e Henrique Correia, nos bairros Atuba e Bairro Alto. A intervenção, numa extensão de 630 metros, beneficiará os moradores das quatro quadras e os passageiros que utilizam a linha de ônibus Bairro Alto-Santa Cândida, que passa por este trecho. O custo desta obra será de R$ 421 mil.

A Rua Arthur Ramos é uma das 61 ruas de Curitiba que estão em obras por conta do convênio firmado entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado. Os recursos foram liberados a fundo perdido, ou seja, a Prefeitura não precisará devolver os recursos ao governo estadual.

Este convênio, que foi feito junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, prevê a recuperação de 34,5 quilômetros de ruas da capital. A recuperação das 61 ruas terá um investimento de R$ 30 milhões. O trabalho já é executado na Estrada Delegado Bruno de Almeida, na Regional Tatuquara, e na Rua Rio Jari, no Bairro Alto. O início das obras nas 61 ruas também faz parte das comemorações pelo aniversário de 325 anos de Curitiba.

Maior vida útil

As vias escolhidas têm o pavimento deteriorado e não comportam mais ações pontuais de manutenção. Para elas foi escolhida a reciclagem a frio, técnica em que o pavimento danificado é retirado e triturado, depois são acrescentados agregados minerais (como brita graduada), água e cimento.

Este processo forma uma nova base para então ser aplicada uma camada de proteção (reperfilamento) e, finalmente, o revestimento asfáltico novo que é aplicado na via. Com a reciclagem, o pavimento tem prolongada a sua vida útil e são reduzidos os custos de manutenção da via.

A previsão de execução dos trabalhos na Rua Arthur Ramos é de dez dias, o que pode variar conforme as chuvas. Em algumas fases do trabalho é importante que o tempo esteja seco para que as equipes contratadas deem andamento aos trabalhos.

Ruas em execução

Estrada Delegado Bruno de Almeida, bairros Caximba e Campo de Santana, Regional Tatuquara

Rua Rio Jari, Bairro Alto, Regional Boa Vista

Rua Arthur Ramos, Bairro Alto, Regional Boa Vista