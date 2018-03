'Não julguem', diz Patrícia após ser eliminada do BBB 18 com recorde de votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminada do BBB 18 nesta terça (13), Patrícia disse que não se arrepende da postura que teve no jogo e não mudaria suas decisões. "Eu nunca me arrependo do que eu faço. Normalmente eu fico sempre firme", disse ela em entrevista à Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (14). Ela rebateu as críticas do público e as ofensas nas redes sociais (que, segundo ela, atingiram inclusive seu filho, de 11 anos). "Não julguem. Se vocês acham que é fácil estar no BBB se inscrevam, vão lá", comentou. Ela acrescentou que se acha bonita e que as críticas sobre sua aparência não a abalam. Sobre o desentendimento com Gleici, que a indicou para o paredão quando voltou para a casa, Patrícia disse que achou descabido. Para ela, a acriana "fez uma leitura" do seu jogo e interpretou mal suas atitudes. "Não achei que ela fosse voltar com tanto ódio de mim", comentou, "discutimos porque ela disse que eu falei da Ana Clara, não falei dela", continuou. Ela acrescentou que não guarda ressentimentos, não tem raiva de Gleici e torce para que a acriana continue no programa. KAYSAR Durante o programa, Patrícia também comentou sobre sua relação com o sírio Kaysar dentro do reality. "Se vocês são apaixonados por ele, imagina eu! Ele é tudo aquilo que vocês estão vendo e muito mais", brincou. A cearense explicou que tudo começou como uma brincadeira e, quando questionada sobre ter insistido muito na relação, ela disse que não viu problema em investir. "Quem disse que é só homem que tem que ir atrás?", comentou. Sobre a noite agitada embaixo do edredom na última segunda (12), Patrícia afirmou não ter feito sexo com Kaysar. "Eu senti que ali não era o momento", disse, "eu tive que segurar a onda se não aconteceria. Eu pensei muito no meu filho aqui fora e por ele eu optei por não fazer."