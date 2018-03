Thiago Fragoso comemora casamento com Mariana Vaz

(foto: Reprodução Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se em "O Outro Lado do Paraíso" o personagem Patrick sofre por não ficar com Clara, na vida real o ator Thiago Fragoso não tem do que reclamar quando o assunto é amor. Na terça-feira (13), ele comemorou 13 anos de casado com a atriz Mariana Vaz. "Eu e minha Mari Vaz. Casados desde 2005. Tô expondo a idade? 13 anos no dia 13. Te amo. 13 anos são bodas de que? Minha avó que sempre sabe", falou ele no texto disponível em https://www.instagram.com/p/BgSQkLOgsOn/. Juntos, os dois são pais de Benjamin, de 7 anos.