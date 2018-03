Curitiba terá espumante na calçada por R$ 10 neste fim de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

14/03/18 às 10:41 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

O final do Verão tem sido de altas temperaturas em Curitiba, e não é só a cervejinha que abrilhanta e refresca os momentos especiais com muito sol. Que tal saborear um belo espumante na rua por apenas R$ 10? É isso mesmo, neste sábado, dia 17 de março, a Garage Vinhos, loja conceito da importadora e distribuidora Bodegas – Selecionadores de Vinhos na cidade de Curitiba, vai promover um evento especial com espumante argentino servido em taças.

Durante o evento, a Garage vai disponibilizar o premiado espumante Charmat Brut, produzido pela vinícola argentina Viña Las Perdices, que está localizada ao pé da Cordilheira dos Andes, em Mendoza, pelo preço fixo de R$ 10 (por taça). Para completar, a loja conceito vai oferecer 10% de desconto em garrafas de toda sua linha de vinhos brancos, rosés e espumantes, que também poderão ser consumidos no local.

Propondo uma harmonização completa, o evento trará ainda as tradicionais empanadas argentinas, preparadas pelo argentino Hugo Volskis, do restaurante Don Hugo. Durante o sábado, serão comercializadas deliciosas empanadas de carne, queijo e palmito pelo valor de R$ 10 (3 unidades).

A Garage Vinhos fica na Rua Teixeira Coelho (nº 182), no bairro Batel. O evento será realizado das 11h às 18h, com entrada gratuita. Mais informações no site www.garagevinhos.com.br ou pelo telefone (41) 3528-1844.