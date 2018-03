Fifa prorroga punição de Del Nero por 45 dias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê de Ética da Fifa ampliou a punição a Marco Polo Del Nero por mais 45 dias de qualquer atividade relacionada ao futebol. A entidade já havia punido o dirigente provisoriamente por 90 dias, em 15 de dezembro. O vencimento da punição anterior ao cartola, portanto, ocorreria nesta quinta-feira (15). Del Nero vem sendo investigado pela Justiça dos Estados Unidos sob a acusação de integrar esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de transmissões televisivas de competições da América. O dirigente permanece no Brasil e estava em São Paulo a caminho do Rio do Janeiro quando soube da suspensão. Como não há acordo internacional entre os dois países, Del Nero não tem participado dos depoimentos à Justiça norte-americana, em Nova York.