Eletrobras não descarta plano B para liquidar distribuidoras

TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresas de energia que já operam no Brasil, como a Enel, Equatorial, Neoenergia e Energia, estão em processo avançado de avaliação das distribuidoras da Eletrobras, afirmou Wilson Ferreira Júnior, presidente da estatal de energia. O executivo falou nesta quarta (14) após evento na B3 em que a empresa conquistou a adesão no Programa Destaque em Governança de Estatais da B3. A previsão é que o leilão das seis empresas, que serão vendidas separadamente, ocorra em 4 de maio. "Tenho convicção de que um bom operador brasileiro vai ver capacidade de operar. Vai exigir um investimento de capital grande, que vai permitir aumento de produtividade", disse. Wilson, porém, não descarta um plano B, que seria liquidar as empresas, caso não haja interessados em alguma delas. "Hoje estamos interagindo com empresas que fazem esse trabalho [liquidação]. Tenho que ter plano B. Estou avaliando essas alternativas, mas espero que pela qualidade a gente venda", afirmou.