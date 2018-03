Pelé é homenageado em São Paulo e volta a usar andador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé foi homenageado nesta quarta-feira (14) durante participação no Fórum Econômico Mundial, realizado em São Paulo. O eterno camisa 10 da seleção brasileira recebeu a honraria de "Cidadão Global" em evento que contou com a participação do presidente Michel Temer (MDB), do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do prefeito da cidade, João Doria Júnior (PSDB). Pelé chegou ao evento com o auxílio de um andador. O ex-jogador já havia usado o aparelho durante a apresentação do Campeonato Carioca, em meados de janeiro deste ano. Antes disso, no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Pelé fez uso de cadeira de rodas. "Você é o símbolo do fair play. Um atleta que durante toda a carreira promoveu a paz. É uma honra receber nesse encontro o atleta do século", discursou João Doria, antes de pedir uma salva de palmas a Pelé. Também em janeiro, Pelé era esperado em um evento na FWA (Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra, na sigla em inglês), mas cancelou a viagem para evitar cansaço. A entidade chegou a informar que o ex-jogador havia desmaiado, fato negado pelos familiares posteriormente.