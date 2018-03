Procon-PR vai publicar o ranking das empresas mais reclamadas em 2017

O Procon-PR, departamento vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, publicará nesta quinta-feira (15.03), Dia Internacional do Consumidor, o ranking das empresas mais reclamadas em 2017. Será publicado também o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, em atendimento ao que prevê o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor.

A divulgação do ranking estará disponível no endereço www.procon.pr.gov.br a partir das 11:00 do dia 15 de março e a equipe do Procon-Pr fará a distribuição de material educativo sobre os direitos no consumidor durante o dia todo, na sede do órgão e das 11 às 13hs na Boca Maldita.

Em 2017, o Procon-Pr fez aproximadamente 148 mil atendimentos, o que inclui informações, orientações e atendimento preliminar, abertura de processos administrativos, além dos registros realizados através da plataforma consumidor.gov.br, que permite ao consumidor reclamar sem sair de casa.

VISÃO QUALIFICADA - Os dados contidos no Cadastro de Reclamações Fundamentadas referem-se aos 5.708 processos administrativos concluídos no ano passado. “O Cadastro representa uma visão qualificada dos principais problemas enfrentados pelos consumidores no mercado, devendo ser consultado sempre antes do fechamento de qualquer negociação”, explica a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano.