Estudantes protestam em todo os EUA a favor do controle de armas 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de alunos de escolas na Costa Leste americana deixaram suas salas de aula na manhã desta quarta-feira (14) e deram início a um protesto contra a venda de armas que deve se replicar pelo país ao longo do dia. Às 10h locais (11h de Brasília), os estudantes começaram os atos nas principais cidades da região, de Miami a Nova York. A ideia é que a manifestação dure pelo menos 17 minutos, em referência ao número de mortos no massacre em uma escola em Parkland, na Flórida, que completa um mês. Em todo os Estados Unidos, alunos de cerca de 3.000 colégios anunciaram que irão participar da ação, que começa sempre às 10h locais -devido aos diferentes fusos horários do país, as escolas da Costa Leste foram as primeiras. Os alunos de cada escola definiram como será o ato em suas cidades. Em Washington, os estudantes protestaram em frente a Casa Branca e depois deverão se dirigir até o Capitólio para pressionar os congressistas a aprovarem um endurecimento nas leis de vendas de armas. Nos estados de Ohio e Minnessota os adolescentes já anunciaram que pretendem fazer o mesmo com as assembleias locais. Já na escola Marjory Stoneman Douglas, palco do massacre em Parkland, os alunos se reuniram no campo de futebol da instiuição e lá permanecem. Em Columbine, no colorado, que foi palco de uma chacina em 1999, estão previstos 30 segundos de silêncio -13 para os mortos no local e 17 para as vítimas da Flórida. Centenas de estudantes também estão presentes em um estacionamento em Newtown, em Connecticut, próximo a escola Sandy Hook, onde um atirador deixou 26 mortos em 2012. Os organizadores planejam ler durante todo o dia o nome de vítimas de atiradores por todo o país.