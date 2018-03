Polícia Rodoviária descobre 600 munições de fuzil com adolescente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Céu Azul 600 munições de fuzil que estavam presas nas pernas de um menor, que estava num ônibus com destino a Goiânia. Ao ser apreendido ele disse que levaria as munições para a cidade de São José do Rio Preto (SP). Ele foi apreendido por porte ilegal de munição.

No início da noite de terça-feira (14), em Céu Azul, na BR-277, agentes da PRF abordaram um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Goiânia.

Durante a vistoria nos passageiros e bagagens, os policiais perceberam que um adolescente permaneceu na poltrona, mas em posição desconfortável. Ao solicitarem que se levantasse, foi verificado que ele levava grande quantidade de munições em suas pernas, na altura da coxa, embaladas com fita adesiva e presas por uma espécie de cinta elástica. Após a e contagem, o total chegou a 600 munições de calibre 5.56, que é de uso restrito das forças armadas.

Após a apreensão, o adolescente de 16 anos, morador de Brasília (DF), disse aos agentes que adquiriu as munições no Paraguai e as levaria para São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

As munições e o menor apreendido foram encaminhados à Polícia Judiciária de Matelândia.