Temer diz que estuda recorrer à OMC contra tarifa do aço de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer disse que se o governo de Donald Trump não rever o aumento de tarifas de importação de aço o Brasil vai entrar com uma representação contra a política norte-americana na OMC (Organização Mundial do Comércio) junto com outros países que sofreram prejuízos com a medida. “Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Somos pela abertura plena”, afirmou. Temer disse que vai ligar para o presidente Trump propondo a abertura de negociações sobre o aumento da tarifa do aço. A declaração do presidente ocorreu na plenária de abertura da versão do Fórum Econômico Mundial na América Latina. O ministro Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, afirmou que a primeira opção do Brasil é o diálogo com Trump e as empresas americanas que importam aço do Brasil. “O Brasil é um país amigo dos Estados Unidos”, afirmou Aloysio. Além de Temer e Aloysio participaram da abertura o governador Geraldo Alckmin, o prefeito João Dória, Pelé e Klaus Schwab, o fundador do fórum.