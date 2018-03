Quatro pessoas são encaminhadas e drogas apreendidas em Curitiba

Ações diferentes de equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultaram na apreensão de drogas e no encaminhamento de quatro pessoas à delegacia, das quais duas tinham Mandado de Prisão em aberto. As abordagens aconteceram na segunda-feira (12/03) e terça-feira (13/03) em Curitiba (PR), Capital do estado.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia