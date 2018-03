Chuva chega forte a Curitiba com céu escuro, raios, trovoadas e pontos de alagamentos. Veja vídeo

(foto: Franklin de Freitas)

A chuva chegou a Curitiba nesta tarde de quarta-feira (14), com céu escuro e trovoadas. Já durante toda a manhã chuvas fortes, com raios, estiveram mais concentradas sobre Santa Catarina, mas o sistema evoluiu e chegou à Região Metropolitana no início da tarde.

A chuva é volumosa em alguns pontos, e cobre parcialmente ruas da Capital. Na BR-277, a concessionária Ecovia avisa que chove forte em vários trechos. Boletim da Setran das 15h20 mostrava trânsito complicado na Rua Visconde de Nácar com as ruas Fernando Moreira e Cruz Machado, e na Alameda Dr. Carlos de Carvalho com a Rua Visconde de Nácar, com pontos de alagamento.

Outro ponto de alagamento, segundo a Prefeitura, é registrado pela Defesa Civil de Curitiba no bairro Campo Comprido, na Rua Dr. José Cláudio Ribeiro Renno. Também há relatos de alagamentos no Abranches e na região do Bosque Alemão. Também um trecho da Rua Mateus Leme, próximo ao Shopping Mueller ficou alagada.

Semáforos em alerta na Av. Pres. Getúlio Vargas e na Av. Iguaçu, nos cruzamentos com a Av. Pres. Arthur Bernardes, no Santa Quitéria.

Desde a manhã, chove no Sul-Leste do Paraná. Algumas localidades já tem um volume elevado de chuva, são alguns exemplos (até o começpo da tarde): Palmas 36,4 mm, Inácio Martins 48,4 mm, Praia de Leste 40 mm, Rio Negro 33,2 e Lapa 41,8 mm.

O resto da semana não deve ser diferente, com pancadas fortes, mas isoladas, ao longo da tarde.