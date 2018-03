Temporal provoca o caos em Curitiba. Carros ficam submersos. Veja vídeo

(foto: Josianne Ritz)

A chuva chegou forte a Curitiba nesta tarde de quarta-feira (14), com céu escuro, muitos raios e trovoadas, e provocou diversos alagamentos na cidade. O temporal alagou ruas em diversos bairros, derrubou muros e árvores e bloqueou ruas ao longo da tarde. No Alto da XV, carros foram cobertos pela água.

Na BR-277, a concessionária Ecovia divulgou alerta quando chovia forte em vários trechos. Boletim da Setran das 15h20 mostrava trânsito complicado na Rua Visconde de Nácar com as ruas Fernando Moreira e Cruz Machado, e na Alameda Dr. Carlos de Carvalho com a Rua Visconde de Nácar, com pontos de alagamento.

Outro ponto de alagamento, segundo a Prefeitura, foi registrado pela Defesa Civil de Curitiba no bairro Campo Comprido, na Rua Dr. José Cláudio Ribeiro Renno. Também há relatos de alagamentos no Abranches e na região do Bosque Alemão. Também um trecho da Rua Mateus Leme, próximo ao Shopping Mueller ficou alagada. Nas redes sociais internautas postaram fotos de ruas algadas também nos bairros Boa Vista e Bom Retiro.

No Cabral, uma árvore caiu e bloqueou o trânsito na Rua Manoel Pedro, próximo ao Terminal Cabral. Semáforos em alerta na Av. Pres. Getúlio Vargas e na Av. Iguaçu, nos cruzamentos com a Av. Pres. Arthur Bernardes, no Santa Quitéria.

Bloqueio total foi registrado na Rua Iapó com a Rua Guabirotuba, por causa da chuva. Agentes da Setran orientam o trânsito.A chuva forte também chegou a bloquear a Rua Engenheiros Rebouças com a Rua Des. Westphalen. O trecho foi liberado dpeois das 16 horas.

Desde a manhã, chove no Sul-Leste do Paraná. Algumas localidades já tem um volume elevado de chuva, são alguns exemplos (até o começpo da tarde): Palmas 36,4 mm, Inácio Martins 48,4 mm, Praia de Leste 40 mm, Rio Negro 33,2 e Lapa 41,8 mm.

Em Curitiba, segundo o Simepar, foram mais de 57 milímetros de chuva nesta quarta-feira, sendo 44 mm só em uma hora. A média histórica de março é de 130 mm.

O resto da semana não deve ser diferente, com pancadas fortes, mas isoladas, ao longo da tarde.