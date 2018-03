Evento em Curitiba mostra a Páscoa em diferentes países

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

Conhecer um pouco mais sobre a cultura e a gastronomia das etnias que compõem a capital paranaense. Essa é a proposta do Shopping Curitiba com o festival “Páscoa Gourmet”, que vai trazer nos finais de semana entre 16 e 25 de março, apresentações folclóricas, oficinas e degustações dos seguintes países: Polônia, Ucrânia, Portugal, Itália, Alemanha e também do Brasil.

“Preparamos uma programação que agrada a família inteira. Muito mais que um simples passeio no shopping, vamos proporcionar uma experiência intercultural completa”, adianta a coordenadora líder de Marketing do Shopping Curitiba, Manuela Cordeiro Lopes.

As atividades são gratuitas, todas com degustações de comidas típicas assinadas pelo buffet La Cocina e bate-papos sobre as tradições de Páscoa. Na sexta-feira (16/03) tem apresentação do grupo folclórico polonês Junak; no sábado (17/03) a homenagem é para a Ucrânia, com o Grupo Barvinok e uma oficina de releituras de Pêssankas, os tradicionais ovos pintados; no domingo (18/03) é a vez de Portugal, com demonstração de peças e acessórios do país, sob o comando da Sociedade Portuguesa.

Na outra semana, a programação segue com Itália na sexta (23/03). O grupo Giuseppe Garibaldi vai falar da cultura e haverá degustação de Colomba Pascal ePastiera Napolitana com harmonização de cafés comandada por Miguel Izepão e Carlos Eduardo Costa. No sábado (24/03), a estrela é a Alemanha com o GrupoAlte Heimat falando sobre a cultura local e ainda uma aula de decoração de mesa para a ceia de Páscoa, com base nas tradições alemãs. Para fechar o evento, no domingo (25/03), o destaque é o Brasil e os participantes vão aprender com a doceira Anne Schuartz a fazer ovos gourmet e, conhecer a história do cacau e claro, provar os deliciosos chocolates.

Para participar, é necessário retirar uma pulseira individual uma hora antes, na Praça de Eventos do Shopping (piso L2). As vagas são limitadas e serão ocupadas de acordo com a ordem de chegada.

Ação social

Quem passar pelo Shopping Curitiba no período do evento, de 16 de março a 01 de abril, poderá ainda contribuir com a Casa de Apoio Acácias Unidas. A entidade beneficente cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e vão ser os beneficiados com as doações de chocolates.

Ovos, caixas de bombons e chocolates em geral, podem ser entregues durante todo o horário de funcionamento do shopping, na Praça de Eventos (piso L2).

Festival de sobremesas

Durante a Páscoa Gourmet, até 01 de abril, os restaurantes, lojas e cafés 10 Pastéis, Agostino, Baraquias, Brasil Cacau, Casa da Bruxa, Docecleta, Fábrica Di Chocolate, Freddo, Gran's Café, Ken Taki, Olha o Churros!, Oven Pizza, Special Treat e Zapata vão oferecer sobremesas pelo preço fixo de R$ 9,90.

Ação no Facebook

Para ter mais chances de participar da Páscoa Gourmet, tem promoção no Facebook.

Até o dia 15/03, os interessados podem completar a frase “A minha Páscoa é a melhor do mundo porque…” nos comentários do post específico da ação, contando histórias sobre a tradição da data em sua família. As 30 histórias mais curtidas garantem a participação no evento e ainda poderão escolher a data e a oficina que desejam. Além disso, os participantes vão concorrer a uma cesta da Cacau Show no final do evento. Por dia, 5 pessoas vão ganhar pulseiras para a Páscoa Gourmet.

Serviço

Páscoa Gourmet

16/03 –19h – Degustação de Pierogi e bate-papo sobre a Polônia;

17/03 – 17h – Degustação de Paska com Pernil (tradicional pão ucraniano com pernil suíno desfiado) e bate-papo sobre a Ucrânia com o Grupo Barvinok , além de oficina de releituras de Pêssankas, tradicional pintura de ovos;

18/03 – 17h – Degustação de Bacalhau com Natas (bacalhau com batatas, cebolas e molho à base de natas) e bate-papo sobre Portugal, com demonstração de peças e acessórios do país, sob o comando da Sociedade Portuguesa.

23/03 – 19h – Degustação de Colomba Pascal (pão doce com frutas) e Pastiera Napolitana (torta de Ricota) com harmonização de cafés comandada por Miguel Izepão e Carlos Eduardo Costa. O bate-papo sobre a Itália será com o grupo Giuseppe Garibaldi.

24/03 – Degustação de cordeiro assado com batatas, bate-papo sobre a Alemanha com o Grupo Alte Heimat e oficina de decoração de mesa para a ceia de Páscoa com base nas tradições alemãs.

25/03 – Brasil com workshop da doceira Anne Schuartz que vai ensinar a fazer ovos gourmet, bate-papo sobre a história do cacau e degustação de brigadeiro.

Quanto: entrada gratuita.

Onde: Praça de eventos do Shopping Curitiba (piso L2).

Como participar: é necessário retirar uma pulseira individual uma hora antes, na Praça de Eventos. As vagas são limitadas.

