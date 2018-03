FPF acata pedido da PM e faz alterações em 5 jogos das quartas

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) acatou o pedido da Polícia Militar e alterou os jogos de Corinthians e São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com a mudança, o São Paulo agora abrirá a segunda fase da competição. A equipe tricolor jogará agora diante do São Caetano no sábado (17), às 16h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A princípio, a partida estava marcada para domingo (18), às 16h, no ABC. Já o duelo entre Bragantino e Corinthians só teve mudança de horário. Anteriormente agendado para domingo (18), às 11h, no Pacaembu, o jogo foi transferido para 16h. Na terça-feira (13), a Polícia Militar pediu a alteração na data do jogo entre Bragantino e Corinthians porque o entorno do estádio do Pacaembu sediará uma etapa do circuito das estações —corrida de rua. O evento, que tem início às 7h, terá corridas de 3km, 5km e 10km. A avenida Pacaembu, por exemplo, estará bloqueada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) até às 11h, horário anteriormente marcado para o início do duelo entre Bragantino x Corinthians. A Polícia Militar também estava preocupada com o deslocamento de torcedores do São Paulo para o Anacleto Campanella. À reportagem, o major Alexandre Vilariço temia um possível encontro de torcedores são-paulinos e corintianos em razão do horário do término do jogo no Pacaembu. A Federação antecipou o confronto entre São Caetano e São Paulo porque o Bragantino não poderia jogar no sábado, já que enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (15), às 19h15, em Salvador, pela Copa do Brasil. O confronto de ida das quartas de final entre Bragantino e Corinthians foi marcado para o Pacaembu após pedido da própria equipe de Bragança Paulista. O presidente do clube, Marquinhos Chedid, admitiu que decidiu mandar o jogo de ida no local para obter uma maior arrecadação, vendendo ingressos para a torcida do adversário. “Temos que pensar no equilíbrio financeiro para a sobrevivência do clube. Caso contrário daqui 60 dias não teremos condições de pagar os salários e receberemos vários processos”, afirmou. Além dos confrontos entre Bragantino x Corintians e São Caetano x São Paulo, as partidas de ida das quartas de final ainda terão mais dois jogos: Novorizontino x Palmeiras, no sábado, às 19h, em Novorizonte, e Botafogo x Santos, no domingo, às 19h30, em Ribeirão Preto. VOLTA A FPF (Federação Paulista de Futebol) acatou pedido da Polícia Militar e fez ajustes na tabela nas partidas de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto entre São Paulo x Bragantino, que estava marcado para quinta-feira, foi transferido para terça-feira (20), às 21h, no Morumbi. Já o duelo entre Palmeiras x Novorizontino, foi remarcado para quarta-feira (21), às 21h45, no Allianz Parque. Assim que divulgou a tabela na terça-feira (13) no início da tarde, o jogo estava marcado para o dia 20, na nova arena palmeirense. No final da tarde foi alterado para o Pacaembu, já que o Allianz Parque receberia um evento corporativo. O confronto de volta entre Corinthians e Bragantino está previsto agora para quinta-feira (22), às 20, no Itaquerão. CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA Jogos de ida: Sábado (17) 16h – São Caetano x São Paulo, em São Caetano do Sul 19h - Novorizontino x Palmeiras, em Novo Horizonte Domingo (18) 16h - Bragantino x Corinthians, no Pacaembu 19h30 - Botafogo x Santos, em Ribeirão Preto Jogos de volta: Terça (20) 21h - São Paulo x São Caetano, Morumbi Quarta (21) 19h30 - Santos x Botafogo, na Vila Belmiro 21h45 - Palmeiras x Novorizontino, no Allianz Parque Quinta (22) 20h - Corinthians x Bragantino, no Itaquerão